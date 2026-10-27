La cobertura podrá gestionarse mediante centros comerciales y otras organizaciones habilitadas que actúen como intermediarias entre APROSS y las personas interesadas. La medida no modifica la suspensión de las afiliaciones voluntarias individuales: por el momento, las nuevas incorporaciones solo podrán realizarse a través de entidades afiliatorias autorizadas.

APROSS anunció el restablecimiento de las afiliaciones voluntarias gestionadas mediante entidades intermedias presentes en distintos puntos de la provincia. La medida permitirá que trabajadores autónomos y otras personas interesadas en contar con la cobertura del seguro de salud puedan incorporarse a través de centros comerciales y organizaciones habilitadas.

El anuncio se realizó en la sede de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), durante un encuentro que reunió a presidentes de cámaras empresariales del interior provincial y representantes de importantes entidades intermedias.

Participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; el presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi; la secretaria de Comercio, Nadia Villegas; y el presidente de FEDECOM, Fausto Brandolín.

Las entidades que gestionaban afiliaciones antes de la suspensión podrán retomar esta actividad. A su vez, otras organizaciones interesadas tendrán la posibilidad de iniciar el proceso correspondiente para constituirse como entidades afiliatorias y ofrecer esta alternativa en sus localidades, zonas o regiones.

Una cobertura con alcance provincial

El presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, destacó: “Hoy, en FEDECOM, venimos a cumplir con la palabra empeñada y a restablecer la afiliación voluntaria a APROSS a través de los centros comerciales. Es un orgullo que sus socios, en toda la provincia, puedan acceder a nuestra cobertura. A partir de ahora, abrimos una nueva posibilidad para acompañar y cuidar a más cordobeses”.

Asimismo, explicó que “aquellas entidades que afiliaban antes de la suspensión podrán retomar la actividad, mientras que las organizaciones que todavía no son entidades afiliatorias tendrán la posibilidad de inscribirse y comenzar a gestionar incorporaciones en sus localidades, zonas o regiones para los cordobeses autónomos que elijan APROSS como cobertura de salud”.

Además, señaló que la medida generará un doble beneficio: “Queremos brindarles a más cordobeses la posibilidad de acceder a la cobertura de APROSS y, al mismo tiempo, acompañar a los centros comerciales, que conocen el territorio y podrán volver a contar con esta actividad”.

Es importante aclarar que la afiliación voluntaria individual continúa suspendida. Esta nueva instancia habilita exclusivamente las incorporaciones tramitadas mediante organismos intermediarios autorizados por APROSS.

Articulación entre los sectores público y privado

El ministro Fernando Sibilla destacó la importancia del trabajo conjunto para concretar la reapertura: “El restablecimiento de la afiliación voluntaria a APROSS a través de los centros comerciales permitirá acercar esta cobertura a los socios de instituciones de toda la provincia”.

“Córdoba vuelve a demostrar que el trabajo articulado entre los sectores público y privado genera resultados concretos. Este anuncio también reafirma el valor de la palabra y el cumplimiento de los compromisos asumidos”, completó.

Por su parte, el presidente de FEDECOM valoró la respuesta alcanzada luego de las gestiones realizadas: “Era una iniciativa en la que veníamos trabajando desde hacía tiempo. Dentro de la Federación contamos con numerosas entidades que prestaban este servicio y muchas poseen estructuras preparadas para retomarlo. Agradecemos las gestiones realizadas y la predisposición de APROSS para acercarse a la Federación y construir esta respuesta”.

La reapertura permitirá ampliar las posibilidades de acceso a la cobertura de APROSS mediante organizaciones con presencia territorial, fortaleciendo la articulación institucional y acercando una nueva alternativa de salud a más cordobeses.