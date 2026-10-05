Un hombre de 37 años fue aprehendido este domingo 4 de octubre luego de ser señalado como presunto autor de un hecho de robo ocurrido en una propiedad. El procedimiento se inició alrededor de las 14:50, tras un aviso recibido a través de la Central de Monitoreo por la presencia de un hombre que habría ingresado a una vivienda ubicada en calle Concejal Alonso al 21.

Según se informó, vecinos advirtieron la situación y alertaron sobre el hecho, ante lo cual el sospechoso emprendió la fuga. Desde la Central de Monitoreo se realizó un seguimiento mediante las cámaras de seguridad, que permitió localizarlo en inmediaciones de la Costanera, donde se encontraba oculto entre la vegetación.

Con la información aportada por el sistema de videovigilancia, personal policial acudió al lugar y procedió a la aprehensión del hombre. Durante el procedimiento también se recuperaron dos barras de hierro que habrían sido sustraídas de la propiedad.

El detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.

El operativo contó con la intervención coordinada de vecinos, la Central de Monitoreo y la Policía, cuya articulación permitió una rápida localización del sospechoso y la recuperación de los elementos.