Se trata de un grupo de mujeres de Anisacate, que se reúnen una vez a la semana a compartir un momento ameno entre tejidos, lanas y agujas. Abren sus puertas de forma gratuita a quienes desean formar parte, sepan tejer o no: la única condición es poder tejer prendas que luego serán donadas a vecinos de la localidad, hospitales o la Maternidad.

Luego de la pandemia, un grupo de mujeres buscaron un espacio de encuentro, donde puedan intercambiar experiencias, un buen rato y que, además, tenga un fin solidario. Así nació Apapacho Solidario en Anisacate.

«Para empezar, queríamos generar un espacio de encuentro. En ese espacio vamos personas con ganas de tejer: que sepan o no tejer. No hay problema con la edad, mientras que pueden agarrar un par de agujas. Hombres tampoco, ojalá tengamos hombres en algún momento. Por ahora somos todas mujeres que nos reunimos a tejer, cada una puede llevar su proyecto, si está tejiendo su bufanda o lo que sea», explica Cristina Lorente, una de las coordinadoras, a Redacción Alta Gracia. Las otras coordinadoras son Liliana Funes y Ana Luque.

No obstante, el fin no sólo es tejer. Y así lo asegura Lorente: «quienes forman parte del grupo asumen un compromiso que es sumarse a alguna de las campañas solidarias que tenemos planificadas». Apapacho Solidario lleva adelante distintas movidas solidarias: este año comenzarán con la campaña «apapacho abrigadito», destinado a las infancias. Se tejerán prendas de abrigo para bebés y niños y los primeros en ser beneficiados son los de la misma comunidad de Anisacate. Luego, las campañas se extienden a hospitales o la Maternidad.

«Cuando uno ingresa al grupo no paga nada. No tiene un costo, no tenés costo de inscripción, no tenés costo de cuota. La que no sepa, o los que no sepan tejer, tienen la posibilidad de aprender de forma gratuita crochet, a dos agujas y macramé. Si querés aprender, te sumas al grupo y las aprendés. Entonces, suponete que vos no sabés y aprendés los puntos básicos y bueno… un gorrito para donar vas a poder hacer», manifiesta Lorente.

El grupo comenzará nuevamente su año el próximo 14 de abril, de 15 a 16:30 horas todos los viernes. El año pasado, Apapacho Solidario contaba con 12 mujeres. Este año estiman ser un número similar.

Cabe destacar que se trata de un proyecto autogestivo: quien participa de los encuentros lleva sus propias agujas, lanas, ovillos. Es por ello que, además, piden a la comunidad donaciones de insumos para poder llevar a cabo sus campañas solidarias que, a fin de cuentas, los primeros beneficiados son los mismos vecinos de Anisacate que se encuentran en alguna situación vulnerable.

Quienes deseen donar, podrán hacerlo en la Cooperativa de Anisacate, a partir del viernes 14 de abril de 15:00 a 16:30 hs.