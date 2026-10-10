Los profesionales reclaman una suma fija por afiliado a su cuidado de $ 4.500 para médicos y de $ 3.000 para odontólogos. La medida de fuerza comienza el próximo 13 hasta el 16 de octubre.

Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicio al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) anunciaron un paro de 96 horas por reclamo de una suba en las cápitas de los profesionales, según informó Appamia, la Asociación de Profesionales de la Salud.

La medida de fuerza está prevista que comience el martes 13 y finalice el 16 de octubre. Los médicos de cabecera y odontólogos reclaman cápitas de 4.500 pesos y 3.000 respectivamente, cuando actualmente estas están en 2.700 pesos y 374 pesos para cada uno de ellos.

¿Qué son las cápitas?

La cápita de PAMI es una suma de dinero fija que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) le paga mensualmente a un médico de cabecera, clínica, sanatorio o prestador de salud por cada jubilado o pensionado asignado a su cuidado, se atienda o no durante ese mes

Un reclamo que viene desde abril



«Ante el reclamo que venimos llevando adelante desde abril, cuando se nos redujo el sueldo al 50%, solo hemos conseguido en 7 meses un aumento de 600 pesos en etapas. Los odontólogos, nada», dicve el comunicado de Appamia.



«El gobierno nacional lleva adelante un plan de ajuste del que PAMI no es la excepción, van a la destrucción del sistema previsional y del propio PAMI como lo conocemos. Nos han dicha a la cara “van a desaparecer de la faz de la tierra los médicos de cabecera y odontólogos, pasaremos todo al segundo nivel (clínicas)”, continúa.

«Pedimos a nuestros pacientes no solo que nos apoyen sino que nos acompañen como vienen haciendo en su gran mayoría», culmina.

Fuente: LNM