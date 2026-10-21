Durante la mañana del miércoles 21 de octubre, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC), en colaboración con efectivos policiales de Anisacate, llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en un domicilio de esa localidad, donde se concretó la detención de un hombre de 49 años.

El procedimiento se realizó a las 10:26, en cumplimiento de una orden judicial de detención por los delitos de lesiones leves calificadas y desobediencia a una orden judicial, en el marco de la Ley Provincial N.º 9283 de Violencia Familiar.

Asimismo, durante el operativo se procedió al secuestro de elementos relacionados con la causa.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, que interviene en las actuaciones judiciales correspondientes.