Un joven de 21 años fue detenido durante la noche del martes 22 de septiembre, luego de un altercado ocurrido en la intersección de las calles Los Naranjos y Los Nogales. El hecho se registró alrededor de las 22:35, cuando personal policial acudió al lugar tras ser alertado sobre una confrontación entre dos hombres.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre de 26 años tendido en la vía pública, quien presentaba una herida cortante en la zona de la ceja.

Según manifestó el damnificado, había sido increpado y amenazado por otro hombre que permanecía en las inmediaciones.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 21 años, quien quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

En tanto, el hombre lesionado fue trasladado al Hospital de Alta Gracia, donde recibió asistencia médica.