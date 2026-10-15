El acusado fue indagado desde la cárcel de Cruz del Eje en la causa que se desprende de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Este jueves, Claudio Barrelier declaró desde la cárcel de Cruz de Eje mediante videollamada, en la causa paralela a la investigación por el femicidio de Agostina Vega, en la cual está imputado por tenencia de material de abuso sexual contra la infancia.

El acusado habló frente al fiscal Juan Ávila Echenique, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno y negó los hechos.

Anteriormente, el abogado Carlos Argüello, quien representa a Barrelier, había elevado un escrito donde detallaba su postura frente al hallazgo de imágenes comprometedoras en su celular.

Luego de la audiencia, Echenique le amplió la imputación por la tenencia de cuatro fotografías de abuso sexual contra niñas y niños.

El acusado continuará detenido en el penal de Cruz del Eje mientras avanza la causa. En tanto, la investigación por el femicidio de Agostina, la chica de 14 años, ya cerró y fue elevada a juicio. Además de Barrelier, hay otros imputados por encubrimiento agravado: Soledad Andreani (expareja de Barrelier); Marianela Palmero (novia); Osvaldo Fasseta (amigo que residía en su vivienda); Matías Jesús Córdoba (inquilino); y Eugenia Ludmila Ascarruz (inquilina).

Fuente: LNM