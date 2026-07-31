Alta Gracia vivió una exitosa “Noche de Pastas”

Este jueves 30 de julio, una gran cantidad de vecinos y vecinas disfrutó de la propuesta de los más de 25 comercios que participaron de la “Noche de las Pastas 2×1”, organizada en forma conjunta por el Gobierno de Alta Gracia y el Centro de Comercio local.

Durante la jornada pudo apreciarse un importante movimiento en los establecimientos adheridos y arterias comerciales de la ciudad, donde los clientes disfrutaron de deliciosas pastas tanto en los locales gastronómicos como a través de las modalidades de delivery y take away.

La iniciativa fue ampliamente celebrada por los comerciantes del sector, quienes destacaron el fuerte impacto positivo de la propuesta, incluso en una fecha de fin de mes, así como el valor de continuar impulsando acciones que promuevan la actividad comercial y pongan en valor la excelente oferta gastronómica que distingue a la ciudad.

Estas iniciativas, articuladas entre el municipio —a través de la Secretaría de Comercio, Industria y Modernización del Estado— y el Centro de Comercio de Alta Gracia, continuarán desarrollándose con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, promoviendo el crecimiento de la actividad económica local.