El hecho ocurrió durante una discusión en una vivienda del barrio 1 de Mayo. La víctima, un hombre de 32 años, sufrió una herida de arma blanca en el tórax y falleció pese a las maniobras de reanimación. Un hombre de 32 años murió este viernes 9 de octubre tras sufrir una herida de arma blanca en la zona torácica. Por el hecho, una mujer de 26 años, quien sería su pareja, fue detenida e imputada por el delito de homicidio simple.

El episodio se registró alrededor de las 17:47 en una vivienda ubicada en calle pública s/n, en el barrio 1 de Mayo, donde intervino personal policial tras tomar conocimiento de la situación.

Según las primeras actuaciones, la pareja habría mantenido una discusión durante la cual la mujer presuntamente lesionó al hombre con un arma blanca. Al arribar al lugar, el servicio de emergencias Vittal realizó maniobras de reanimación, pero finalmente constató el fallecimiento de la víctima.

Por disposición de la Fiscalía de Primer Turno, a cargo del Dr. Diego Fernández, la mujer quedó detenida e imputada por homicidio simple y se ordenó su traslado al establecimiento penitenciario correspondiente.

En tanto, el lugar del hecho fue preservado mediante una consigna policial y la colocación de una faja de delimitación, a la espera del arribo del Gabinete de Policía Judicial para llevar adelante las pericias correspondientes y avanzar en la investigación.

La causa continúa bajo investigación judicial para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.