Un joven de 21 años resultó lesionado en un accidente de tránsito ocurrido el lunes 12 de octubre, en la intersección de las calles Liniers y Mariano Moreno. El siniestro se registró alrededor de las 18, cuando, por causas que se intentan establecer, colisionaron un automóvil Volkswagen Golf, conducido por un hombre de 42 años, y una motocicleta Honda CG de 150 cc, en la que circulaba el joven.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió traumatismos en el miembro inferior izquierdo, por lo que se solicitó la presencia del servicio de emergencias Vittal.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, el joven fue trasladado al Hospital Regional Arturo Illia para una evaluación y atención médica.