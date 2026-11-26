Con la sexta edición de Happy Birra, la ciudad comenzó su “temporada de festivales” renovando su compromiso con la sustentabilidad ambiental como eje transversal.

En Alta Gracia, tierra de cultura viva todo el año, se lleva adelante una política pública integral que busca seguir consolidando a la ciudad como un territorio comprometido con el cuidado del entorno, incluyendo también a sus grandes eventos.

En esta oportunidad, con el festival “Happy Birra”, la ciudad volvió a demostrar que es posible apostar a la industria del turismo y la cultura con propuestas de primera línea que no solo no descuidan el ambiente, sino que además permiten promover prácticas responsables y reducir el impacto propio de las convocatorias masivas.

Medición, reciclaje y economía circular en acción

Entre las principales medidas se destacó la medición de la huella de carbono a cargo de personal de la Dirección de Ambiente. Además, durante todo el fin de semana, personal de la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente realizó alrededor de 550 encuestas a emprendedores gastronómicos, productores cerveceros, artesanos, artistas y asistentes. A partir de este relevamiento se recopilaron datos vinculados al consumo de energía, el transporte de proveedores y visitantes, la elaboración de alimentos y bebidas, los materiales utilizados y la generación de residuos, información clave para cuantificar el impacto ambiental del evento y optimizar las estrategias en futuras ediciones.

Otro punto central fue el operativo permanente de limpieza y separación en origen en el predio, que permitió recuperar un total de 508 kilogramos de materiales reciclables y biodegradables:

172 kg de materiales biodegradables, equivalentes a unas 8.600 bandejas compostables.

154 kg de plástico, equivalentes a aproximadamente 12.833 botellas plásticas de 500 ml.

153 kg de cartón.

19 kg de aluminio, equivalentes a unas 1.461 latas de 500 ml.

10 kg de vidrio.

Los residuos secos reciclables ya se encuentran clasificados en la Planta Municipal de Acopio para su tratamiento y posterior disposición final, sumándose a una política sostenida que hasta septiembre de este año ya había logrado rescatar más de 90 toneladas de insumos convertidos en recursos.

Por otra parte, en Happy Birra se eliminó por completo la provisión de descartables plásticos de un solo uso, reemplazándolos por productos 100% biodegradables. Para cerrar el ciclo de valorización, se construyó una fosa específica en el Vivero Municipal donde ya fueron depositados los 172 kilos de materiales compostables recolectados en el festival. En este espacio —dependiente de la Dirección de Ambiente del Municipio— se producen árboles y plantines para los espacios verdes de la ciudad, lo que ha generado un ahorro estimado en 89 millones de pesos en poco más de un año, demostrando los beneficios concretos de poner a la Economía Circular en el centro de la gestión.

Asimismo, en articulación con los puestos gastronómicos, desde el Municipio se proveyó durante todo el festival el servicio de retiro del aceite de cocina usado, garantizando su correcta disposición final.

Estas acciones forman parte de una política pública que es modelo en la provincia y que se complementa con múltiples tareas de formación y promoción ambiental en un vínculo permanente con el sector privado, instituciones educativas y organizaciones sociales.

En Alta Gracia, el compromiso ambiental es mucho más que un eslogan: es una marca identitaria de la ciudad de la cultura, el patrimonio, el deporte y, por supuesto, de la naturaleza.