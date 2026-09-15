El próximo fin de semana Alta Gracia volverá a ser epicentro del automovilismo nacional, al recibir el XXIII Gran Premio Argentino Histórico, organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA). La competencia de regularidad más importante del país tendrá a nuestra ciudad como sede durante el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Este auténtico “museo itinerante” llegará a Alta Gracia a partir de las 18hs del sábado 19 de septiembre a la explanada del Museo de la Estancia, coronando la Etapa 1 iniciada en Luján, Buenos Aires. Tras hacer noche en la ciudad, los deportistas volverán a encender motores el domingo 20 de septiembre por la mañana, desde las 8.30hs, en el Parque del Sierras Hotel, momento en el que Alta Gracia será el punto de largada de la Etapa 2 con destino a Catamarca.

El Gran Premio Argentino Histórico es uno de los eventos emblemáticos organizados por el Automóvil Club Argentino. Inspirado en los legendarios Grandes Premios que forjaron la historia del automovilismo nacional, cada edición reúne a vehículos históricos y sus tripulaciones en una competencia que combina precisión, resistencia y pasión. A lo largo de siete jornadas, el evento recorrerá distintas provincias y localidades para el disfrute de los amantes del deporte motor.

De esta manera, las calles de la ciudad verán desfilar a más de 100 automóviles que marcaron época: desde las míticas “cupecitas” del TC de los años 30, hasta los clásicos Torino, Peugeot 404, Fiat 1500 y Ford Falcon, entre otros. Además, la edición contará con la presencia estelar de Sobiesław Zasada, histórico piloto polaco de 96 años que vuelve al país para recrear su victoria de 1967.

Más allá del atractivo innegable para los amantes del deporte motor, la llegada de este evento reconfirma el lugar que Alta Gracia ocupa en los eventos deportivos más importantes a nivel nacional, con el impacto positivo que este tipo de competencias genera en términos turísticos y comerciales para la ciudad.

Cabe destacar que el evento también dejará su huella solidaria en la ciudad: al finalizar la etapa, los participantes realizarán donaciones de alimentos no perecederos que serán distribuidos por la delegación local de Cáritas.

Toda la información detallada del evento se encuentra disponible en el sitio www.gph.aca.org.ar