Del 27 al 30 de noviembre, la ciudad de Alta Gracia recibirá la cuarta edición de OCUPAR, el Festival Periférico de Danza, una propuesta artística que llevará la danza contemporánea a plazas, espacios públicos y escenarios culturales, con la participación de compañías y artistas locales, nacionales e internacionales.

El festival, de carácter callejero, busca acercar las expresiones de la danza a la comunidad y generar espacios de encuentro entre artistas y público. Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita, con modalidad de colaboración «a la gorra».

La programación comenzará el viernes 27 de noviembre, a las 21, en el Cañito Cultural, con la presentación de Analógica, una obra de danza contemporánea del grupo CantoRodado, de Paravachasca.

El sábado 28, las actividades se trasladarán a la Explanada del Reloj. Desde las 19 se presentará Bien Despierta, un solo de danza contemporánea de Lula Cravero. A las 19.30 será el turno de Yarará, del grupo CantoRodado; a las 20, llegará Cuerpos que crían, cuerpos que crean, una propuesta de artistas de Córdoba capital, y a las 20.30 se presentará Será peor después, una obra de circo contemporáneo a cargo de la compañía La 3 et Demie, integrada por artistas de Argentina, Francia y Alemania.

La jornada del domingo 29 tendrá como escenario el Cañito Cultural. A las 15.30 se realizará ParavaJam, una clase y jam de Contact Improvisación coordinada por Vale Mitrano, abierta tanto a personas con experiencia como a quienes deseen acercarse por primera vez a esta disciplina. Por la noche, a las 19, tendrá lugar Fiestita Inolvidable, una propuesta para bailar con Tani Toledo y la música de Un Brujito, en formato solo set.

Finalmente, el lunes 30, la programación comenzará a las 19 en la Plaza de las Américas con Choriza, de España, un espectáculo de trapecio y acrobacias. Luego, a las 20, el Cañito Cultural recibirá SARJANTAY. Cuerpos migrantes, una videodanza realizada por Barbi Torres y Tani Toledo. El cierre será a las 20.30 con SOLAR, una obra de danza contemporánea del grupo PLANAZO, de Paravachasca.

Con cuatro jornadas de propuestas y actividades en distintos puntos de la ciudad, OCUPAR vuelve a apostar por el espacio público como escenario de expresión, circulación artística y encuentro con la comunidad.