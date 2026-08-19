Las escuelas IPEM 97 Independencia y San Martín fueron sedes regionales de las Olimpíadas Matemáticas – categoría gamma – recibiendo a 242 estudiantes de 29 escuelas de toda la región.

Las olimpíadas, son una instancia de aprendizaje muy valiosa que permite el desarrollo de múltiples capacidades a los y las estudiantes. La categoría gamma reúne a estudiantes de cuarto grado del primario a sexto año del secundario, avanzando los estudiantes con mejor rendimiento a la instancia provincial.

Desde el Municipio, acompañamos este programa y fortalecemos la enseñanza de las matemáticas con el programa Alta Gracia Potencia, que integra a lo largo del año instancias de ajedrez, olimpíadas, capacitaciones y más, finalizando con una instancia de juegos lógicos y matemáticos en Casa de la Cultura.