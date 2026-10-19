El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 11:55, en calle 25 de Mayo al 1110, donde los efectivos controlaron a un joven de 19 años que circulaba a bordo de una motocicleta marca Motomel.

Durante la inspección, se constató que el conductor no contaba con las medidas de seguridad correspondientes ni con la documentación obligatoria para circular.

Ante las irregularidades detectadas, se notificó al joven por una infracción al artículo 111 de la Ley Provincial N.º 10.326, correspondiente al Código de Convivencia Ciudadana, y se procedió al secuestro del rodado.

El operativo se enmarca en las tareas preventivas y de control vehicular que lleva adelante la Policía, con el objetivo de promover la seguridad vial y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.