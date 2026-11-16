El próximo miércoles 18 de noviembre, la ciudad será parte de una nueva edición de “La Noche de las Heladerías”, una propuesta que invita a disfrutar de una noche especial con promociones en heladerías.

La iniciativa se desarrollará de 19 a 00hs y ofrecerá una promoción de 2×1 en la compra de un cuarto de helado en los comercios adheridos. El listado se puede encontrar en altagracia.gob.ar

La actividad articulada entre el municipio y el Cecit, busca promover el consumo local y acompañar a las heladerías de la ciudad, generando una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de sus sabores.

listado de heladerias adheridas: