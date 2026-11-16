El próximo miércoles 18 de noviembre, la ciudad será parte de una nueva edición de “La Noche de las Heladerías”, una propuesta que invita a disfrutar de una noche especial con promociones en heladerías.
La iniciativa se desarrollará de 19 a 00hs y ofrecerá una promoción de 2×1 en la compra de un cuarto de helado en los comercios adheridos. El listado se puede encontrar en altagracia.gob.ar
La actividad articulada entre el municipio y el Cecit, busca promover el consumo local y acompañar a las heladerías de la ciudad, generando una oportunidad para que vecinos y visitantes disfruten de sus sabores.
listado de heladerias adheridas:
- Roma Tentaciones – Giorello 220, Paseo de la Cisterna. Tel: 3547 500640.
- Diletto Gelatería – Belisario Roldán 310. Tel: 3547 547907.
- Venezia – Av. del Libertador 919. Tel: 3547 318789.
- La Merced – San Martín 66. Tel: 03547 422681 / 3547 508204.
- La Merced – Av. Belgrano 45.
- La Merced – Av. Sarmiento 331.
- La Merced – Av. Dalinger 571.
- Dulce Catalina (Los Arcos) – Lucas V. Córdoba 1275. Tel: 3547 340734.
- Dulce Catalina (El Ancla) – Av. de Mayo 15. Tel: 3547 340901.
- Cremolatti – Belgrano esq. Urquiza. Tel: 3547 576400.
- Grido Sarmiento – Vélez Sarsfield 5 esq. Sarmiento. Tel: 3547 656005.
- Grido Plaza Solares – Av. Belgrano 95. Tel: 03547 429420.
- Ciano Gelato – Jorge Nahal 293. Tel: 3547 594735.
- Creambury – Alem 24. Tel: 3547 560248.
- Labis – Camino Valle Buena Esperanza. Tel: 3547 627796.
- Grido Belgrano – Av. Belgrano 467. Tel: 3547 625057.
- Grido Libertador – Av. del Libertador 1250. Tel: 3547 651012.
- Caramella – Lucas V. Córdoba 681. Tel: 03547 421281.
- Chuii – Pellegrini esq. Eva Perón.