El primer fin de semana largo de noviembre ofrece una amplia gama de actividades para el disfrute de todos los públicos, con eventos en el marco del Mes de Falla, la final del Campeonato Provincial de BMX, la Semana de la Tradición y mucho más, en una agenda que reunirá cultura y deportes con la gran celebración de fe que representará la visita del Papa León XIV a la provincia.

A continuación el cronograma completo:

Sábado 7 de noviembre

Gran Final Torneo Provincial de BMX

200 pilotos de distintas localidades cordobesas se darán cita en la ciudad para disputar la novena y última fecha de este gran evento deportivo. Habrá entrenamientos durante todo el día, mientras que las carreras oficiales tendrán lugar entre las 18:00 y las 22:30 horas en la Pista Municipal de BMX.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre Gala Artística: Cuerpos en Movimiento

El equipo del Galpón Municipal presenta su espectáculo de fin de año en una doble jornada que invita a disfrutar de todo el poder de la danza, en una convergencia entre los ritmos latinos, urbanos, el clásico, contemporáneo, jazz y mucho más. Sábado 7/11 21hs, Domingo 8/11 20hs. Cine Teatro Monumental Sierras. Entrada libre y gratuita.

Domingo 8 de noviembre

¡Comienza la semana de la Tradición en Alta Gracia!

15.30 h «Bingazo Criollo» en el IPEM 298 .

Concurso de Pintura Manuel de Falla: Decenas de artistas de toda la provincia llegan a Alta Gracia para disfrutar de una jornada donde el color y la luz de ciudad se materializará en bellas obras de pintura, en el ya tradicional concurso en homenaje al ilustre compositor español. La premiación tendrá lugar, aproximadamente, a las 18hs en el Museo Manuel de Falla.

De 8:00 a 19:00 hs: Gran Final del Campeonato del Norte de equitación en las nuevas instalaciones del Club Hípico La Victoriana. La ciudad recibe a clubes y jinetes de toda la región en una jornada deportiva y familiar al aire libre, que además de las competencias ecuestres contará con buffet, feria de emprendedores, artesanos y música en vivo.

16 hs: Memorias Afro, el hilo invisible de la acequia en Alta Gracia

Nueva edición de la caminata performática impulsada por la artista Hilda Zagaglia, que invita a reconocer, señalizar y valorizar distintos sitios de memoria en reconocimiento al enorme legado de la población afro en nuestra ciudad. La caminata comienza en el vado del arroyo Buena Esperanza (detrás del Parque García Lorca).

Lunes 9 de noviembre

Semana de la Tradición en Alta Gracia

18.30 h Intervenciones en el Paseo del Centro

Martes 10 de noviembre

*9 hs. Transmisión de la Santa Misa del Papa León XIV en Córdoba

En el marco de la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina y su llegada a la provincia de Córdoba, el Gobierno de Alta Gracia invita a la comunidad a reunirse para compartir la transmisión en vivo de la Santa Misa.

El encuentro tendrá lugar en la explanada de la Estancia Jesuítica y, en caso de lluvia, la actividad se trasladará al Cine Teatro Monumental Sierras.

18.30 Semana de la Traidción en Alta Gracia

Peña Libre con artistas y ballet invitados – emprendedores – Plaza Mitre.