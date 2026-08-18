El sábado 22 de agosto, desde las 11 horas, nos encontramos en Alta Gracia para construir colectivamente el camino hacia el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries, que se realizará en Córdoba Capital los días 10, 11 y 12 de octubre.

Bajo la propuesta “Camino al Encuentro”, convocamos a mujeres y diversidades del Valle de Paravachasca y del departamento Santa María a una jornada de encuentro, organización, intercambio y expresión, con un objetivo central: construir colectivamente una agenda política para llevar al 39° Encuentro Plurinacional.

La jornada será en Cañito Cultural y comenzará a las 11 horas con distintas propuestas que estarán abiertas durante el encuentro: radio abierta, mesa informativa y feria autogestiva, como espacios para compartir voces, experiencias, producciones y luchas del territorio.

También habrá una pintada colectiva de la bandera para el Encuentro, como una forma de poner en común nuestras voces y llevar nuestra identidad territorial a Córdoba.

Escucharnos para construir una agenda común De 13 a 15 horas se realizará una asamblea-plenario. Será un espacio para encontrarnos, conocernos, escucharnos y compartir las experiencias y luchas que atraviesan nuestros territorios.

La propuesta es poner en común preocupaciones, demandas y propuestas, debatir colectivamente y construir una agenda política que pueda ser llevada al 39° Encuentro Plurinacional. Una tarde para encontrarnos desde el arte De 15 a 18 horas, la jornada continuará con una Varieté artística, porque la construcción colectiva también se expresa a través del arte como herramienta de transformación social.

La feria autogestiva, la radio abierta y la mesa informativa acompañarán la jornada, haciendo de este encuentro un espacio donde organización, política, cultura y territorio se ponen en común. Una jornada para escucharnos, conocernos, debatir, construir una agenda política y celebrar juntas el camino hacia el 39º Encuentro.

Sábado 22 de agosto | Desde las 11 hs Cañito Cultural – Tupac Amaru 71 – Alta Gracia Programación: 11 hs Apertura con Radio abierta y mesa informativa 11.30 a 13 hs. Almuerzo a la canasta 13 a 15 hs Asamblea y plenario 15 a 18 hs

Varieté: música en vivo, teatro y pintada colectiva