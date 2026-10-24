Personal policial de la Departamental Santa María llevó adelante el viernes 23 de octubre una serie de operativos de saturación y control preventivo en distintos sectores de la ciudad de Alta Gracia, con presencia en los barrios Parque Virrey, Parque San Juan y Villa Oviedo, entre otros puntos.

Durante los procedimientos, los efectivos realizaron controles de personas en la vía pública, motocicletas y automóviles. Además, verificaron la documentación correspondiente y las condiciones de circulación de los vehículos.

Según se informó, estas acciones tienen como objetivo reforzar la presencia policial, prevenir delitos y contravenciones, detectar posibles irregularidades y contribuir a la seguridad de los vecinos.

Los operativos forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan de manera permanente en la jurisdicción, mediante recorridos y controles estratégicos en diferentes barrios de la ciudad.