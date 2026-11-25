En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, la Municipalidad de Alta Gracia llevará adelante una agenda de actividades de sensibilización, formación y reflexión comunitaria, en el marco de los 16 días de activismo que se extienden hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La propuesta contempla distintas acciones destinadas a promover la prevención de las violencias por motivos de género, fortalecer las herramientas de intervención y generar espacios de encuentro y participación.

La agenda comenzará el miércoles 25 de noviembre con la adhesión municipal al decreto provincial, mediante la firma de un decreto local, y la iluminación del Reloj Público como acción simbólica de visibilización de la fecha. En el decreto provincial se proponen los 16 días de activismo.

Entre las actividades previstas, el jueves 26 de noviembre a las 17 horas se realizará la proyección del documental RIZOMA en el CAPS N.º 4 de barrio El Cañito. La propuesta, organizada junto a los centros vecinales de Santa Teresa de Jesús, El Cañito, Tiro Federal, Piedra del Sapo y Liniers, consistirá en una mateada comunitaria, seguida de la proyección del documental y un espacio de intercambio y reflexión.

Asimismo, el miércoles 2 de diciembre, desde las 9.30hs hasta las 13hs, se desarrollará una capacitación sobre la Ley Lucio; el viernes 4 tendrá lugar un conversatorio interdisciplinario destinado al personal de Salas Cuna; y el jueves 10 se realizará una charla-taller sobre el protocolo ante situaciones de violencia de género, junto a profesionales de Salud Pública.

Durante los 16 días de activismo también se realizarán recorridos por distintas áreas municipales, con entrega de lazos naranjas y del protocolo de actuación, para acercar herramientas de información y prevención a los equipos de trabajo.

A través de estas iniciativas, el municipio busca sostener y fortalecer el compromiso colectivo e institucional con la construcción de una comunidad libre de violencias, promoviendo la sensibilización, la participación y el acceso a herramientas para su prevención y abordaje.