En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Gobierno de Alta Gracia invita a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de romper el silencio y construir redes de apoyo. Frente a esta problemática, la desinformación e invisibilizar el tema constituyen las principales barreras. Hablar de manera responsable, empática y sin prejuicios abre la puerta para pedir ayuda, escuchar y acompañar.

El suicidio es un problema de salud pública, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud. Su prevención no es una tarea estrictamente individual, sino una responsabilidad colectiva que requiere fortalecer los vínculos comunitarios y el acceso a los espacios de salud. Factores como el aislamiento, la desesperanza y diversas situaciones de vulnerabilidad pueden generar sufrimientos difíciles de afrontar en soledad, por lo que resulta fundamental generar entornos de contención para que nadie deba atravesar estas circunstancias sin acompañamiento.

Frente al sufrimiento de otra persona, no es necesario tener todas las respuestas. El acompañamiento puede comenzar a partir de acciones simples y fundamentales:

+Escuchar de manera activa, sin minimizar lo que la persona siente.

Preguntar cómo está y qué necesita.

Evitar juzgar, aleccionar o brindar soluciones mágicas y rápidas.

Acompañar activamente en la búsqueda de ayuda profesional.

No dejar sola a una persona que atraviese una situación de riesgo.

Cuidar es un compromiso de toda la comunidad. Crear condiciones de escucha y presencia es el primer paso para acompañar a quienes más lo necesitan.

Pedir ayuda es un derecho

Si vos o alguien que conocés está atravesando una crisis emocional, el Municipio recuerda que existen líneas de atención gratuitas, confidenciales y atendidas por profesionales:

En Alta Gracia, podés dirigirte a tu Centro de Salud Municipal más cercano o, en caso de emergencias, al Hospital Regional Arturo Illía.

Además, a nivel nacional, existe el Centro de Asistencia al Suicida (CAS): 0800-345-1435 que funciona los 365 días del año, para todo el país.