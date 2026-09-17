El municipio redobla sus esfuerzos y consolida el trabajo territorial bajo el paradigma global de «Una Sola Salud», fortaleciendo sus recursos para la prevención del dengue y otras enfermedades vectoriales, la vigilancia epidemiológica y la promoción de la tenencia responsable de animales.

La Municipalidad de Alta Gracia anuncia la ampliación y jerarquización de su Programa de Prevención y Abordaje de Zoonosis y Enfermedades Vectoriales. El programa, a cargo de la Secretaría de Gobierno, Salud y Desarrollo, busca profundizar las políticas públicas y preventivas que el Estado municipal ya viene desarrollando, dotándolas de mayores recursos y una estructura más robusta para dar un salto de calidad en la gestión de la salud local.

Con el objetivo de seguir reduciendo el impacto de enfermedades zoonóticas y vectoriales en la comunidad, el programa afianza su abordaje bajo el concepto de «Una Sola Salud». Este enfoque entiende que el bienestar de los vecinos, la salud animal y el equilibrio ambiental son inseparables. Así, el municipio consolida su rol rector en la planificación estratégica, la auditoría y la ejecución operativa en todo el territorio.

Para optimizar la capacidad de respuesta y llegar de forma integral a todos los barrios, se fortalece el esquema de trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Salud y espacios estratégicos tales como las áreas de Bromatología, Defensa Civil, Programa de Salud Animal con Fundación ADMA, entre otros.

Mayor presencia territorial y educación preventiva

La profundización del programa contempla el trabajo territorial como eje fundamental, con personal capacitado, debidamente identificado y equipado con tecnología móvil para realizar mapeos y carga de datos georreferenciados en tiempo real. Esto permitirá agilizar las alertas tempranas y optimizar el enlace directo con las áreas pertinentes ante diversas situaciones, tales como el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), Hospital Regional Arturo U. Illia, Ojos en Alerta, etc.

Además de robustecer el trabajo de campo, el Programa seguirá haciendo un fuerte hincapié en las campañas de educación para la prevención de enfermedades y la tenencia responsable de animales, asumiendo el Estado un rol sumamente activo en la concientización comunitaria, el trabajo conjunto con los Centros Vecinales y la toma de medidas pertinentes ante la justicia, garantizando intervenciones planificadas según las necesidades específicas de cada zona y desactivando riesgos sanitarios de manera preventiva.