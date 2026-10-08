En la mañana de este jueves 8 de octubre, personal del municipio procedió a la instalación de un nuevo “Punto Verde” en Reserva Tajamar, destinado a la recolección de residuos reciclables limpios y secos, tales como cartón, papel, vidrio y plásticos. Además, se proveyó a los vecinos de capacitación y material digital para su distribución en el sector, a fines de favorecer el correcto funcionamiento y mantenimiento del nuevo Punto Verde.

La iniciativa es resultado del trabajo articulado con los vecinos de la zona, y permitirá a residentes del sector una mayor comodidad para la separación de sus residuos en origen, y posterior tratamiento en la Planta Municipal de Acopio.

La apertura de este nuevo espacio se enmarca en una política ambiental a largo plazo que viene arrojando resultados contundentes. Solo hasta el mes de septiembre, la Planta de Acopio logró recuperar más de 13 toneladas de botellas de plástico, 50 toneladas de vidrio, 450 kilos de aluminio y más de 4 toneladas de chatarra.

En total, son más de 90 toneladas de residuos que evitaron el enterramiento y pasaron a integrar el círculo virtuoso de la Economía Circular, demostrando una vez más el enorme impacto positivo que se logra cuando el municipio y los vecinos trabajan de manera mancomunada.