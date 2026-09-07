A partir del martes 8 de septiembre, el Municipio de Alta Gracia, a través de la articulación entre sus áreas de Salud y Educación, pondrá en marcha el Programa de Salud Bucodental, una iniciativa enfocada en la promoción de hábitos saludables desde la infancia.

La propuesta se llevará a cabo en la Casa de la Cultura durante seis jornadas (8, 9, 10, 14, 15 y 16 de septiembre). A través de actividades recreativas y educativas, niños y niñas de nivel inicial y primeros grados aprenderán medidas clave de prevención de enfermedades bucales y pautas de cuidado diario para proteger su salud a largo plazo.

Las actividades se realizarán en coordinación directa con los establecimientos educativos de la ciudad, cuyos alumnos asistirán junto a sus docentes en los horarios asignados.