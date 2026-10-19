El Hospital Alta Gracia Dr. Arturo U. Illia fue sede de una reunión de planificación y coordinación junto a representantes de Defensa Civil y de la Municipalidad de Alta Gracia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante posibles eventos meteorológicos extremos asociados al fenómeno de El Niño.

El encuentro estuvo orientado a reforzar las estrategias de prevención, optimizar los recursos disponibles y establecer mecanismos de trabajo conjunto para actuar de manera organizada y eficiente frente a eventuales situaciones de emergencia climática.

Participaron de la reunión Roberto Peralta, coordinador general de Defensa Civil de Alta Gracia; Daniel Ledesma, subsecretario de Salud municipal; Gisela Bessi, coordinadora de Salud de la Municipalidad; Pablo Cuello, subdirector de Gestión Sanitaria del Hospital Arturo U. Illia; Gabriel de la Fuente, secretario técnico del nosocomio; y Sebastián Caminos, administrador del hospital.

La articulación entre las distintas instituciones resulta clave para anticiparse a posibles contingencias, coordinar acciones y garantizar una respuesta oportuna que permita proteger la salud y la seguridad de la comunidad.

De esta manera, los organismos involucrados continúan fortaleciendo el trabajo interinstitucional, con eje en la prevención y la planificación ante los desafíos que puedan presentarse como consecuencia de condiciones climáticas adversas.