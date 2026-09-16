La Municipalidad de Alta Gracia, en articulación con la Agencia Córdoba Innovar y Emprender del gobierno provincial, invita a emprendedores y referentes del sector empresarial a participar de una doble jornada de formación y vinculación el próximo viernes 18 de septiembre.

El encuentro se llevará en el Cine Teatro Monumental Sierras, con el objetivo de acercar herramientas de innovación, potenciar el desarrollo de startups y fortalecer la generación de proyectos con impacto local.

La agenda se dividirá en dos instancias, dirigidas a públicos específicos:

15:00 hs | Jornada de formación “In-Pulso”

Orientada a emprendedores y emprendedoras de la ciudad, esta charla está pensada para despertar curiosidad, inspirar ideas y descubrir nuevas oportunidades de negocios. Se abordarán temas vinculados al mundo de las startups y la innovación tecnológica, buscando fortalecer el vínculo entre el ámbito educativo, los emprendimientos y el futuro productivo de la región. Quienes deseen asistir deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerLtTgjTKZJ2SHR6lUHJBKTyOR-69FetIc9-5MYpanqHP3bg/viewform

18:00 hs | Encuentro del sector productivo y empresarial: “Innovar desde el Interior”

Un espacio de diálogo pensado exclusivamente para empresarios y comerciantes locales . Durante la reunión se acercarán herramientas concretas de innovación y se presentarán los distintos programas de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, diseñados para generar alianzas estratégicas y acompañar el crecimiento de proyectos empresariales. Inscripciones para este encuentro: https://forms.gle/FdT94Vwhu2GjDU5e8

Desde el Gobierno de Alta Gracia y el Gobierno de la Provincia de Córdoba se continúa apostando por el trabajo conjunto con el sector privado para brindar más y mejores oportunidades de desarrollo.