El lunes 17 de agosto se llevó adelante una jornada de homenaje a la memoria del general José de San Martín, Libertador de América y figura central de los procesos independentistas del Cono Sur.

La jornada comenzó con el acto protocolar correspondiente, al pie del monumento dedicado al prócer, en Av. del Libertador. El encuentro estuvo encabezado por el Viceintendente a cargo del Departamento Ejecutivo, Jorge De Napoli, y contó con la participación de autoridades municipales, representantes institucionales, veteranos de Malvinas y escuelas de la ciudad que se acercaron a rendirle tributo al Padre de la Patria.

En su alocución, De Napoli destacó el legado sanmartiniano e invitó a seguir comprometiéndonos con esos valores: «Lo importante es seguir con esos preceptos, en el pasado, en el presente y en defender en el futuro cada espacio de nuestra patria, cada espacio de soberanía», expresó.

Acto seguido, autoridades y vecinos se dirigieron a la Plaza San Martín del barrio homónimo, donde tuvo lugar la plantación de un «olivo sanmartiniano», un ejemplar del histórico olivo de Mendoza preservado y propagado por el INTA, cuya llegada a la ciudad fue posible gracias a la iniciativa del artista local Julio Incardona con el apoyo del Rotary Club Alta Gracia.

El acto, que reunió a una gran cantidad de vecinas y vecinos en la plaza del barrio, concluyó con gran emoción y el compromiso intacto por seguir honrando y construyendo independencia y orgullo soberano cada día.