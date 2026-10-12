Con instalaciones colmadas por casi 400 niños y niñas, se llevó a cabo en nuestra ciudad el 8vo. Encuentro Provincial de Mini Voley 2026, el domingo 11 de octubre. Organizado por la Federación Cordobesa de Voley, y con la presencia de 18 clubes, el Polideportivo Municipal de Alta Gracia vivió una jornada plena de deporte, alegría y familia. Fueron 28 los equipos representativos de las entidades inscriptas, y hubo niños y niñas de categorías formativas, bajitos, pre mini y minivoley.

Los jóvenes deportistas arribaron a la ciudad desde distintos puntos de la provincia. Así, además de Municipalidad de Alta Gracia, anfitriona y coordinadora del evento, estuvieron presentes los clubes Poeta Lugones, Instituto Atlético Central Córdoba, Universitario, Belgrano y Talleres. También presentaron sus formaciones Sportivo 9 de Julio (Río Tercero), Club de Pesca (Carlos Paz), Club Empleados Banco Nación, Parque Vélez Sarsfield (Córdoba), SICA, Municipalidad de Córdoba, Alianza de Jesús María y Atlético Santa Rosa entre otras instituciones.

Fue una verdadera fiesta, coronada por el espíritu circense que cerró la jornada para el disfrute de todos. Una excusa perfecta para que las familias se reunieran en torno a un evento deportivo y recreativo que convocó a los más peques a la hora de divertirse.