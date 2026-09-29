En la mañana de este martes 29 de septiembre se llevó adelante en el Cine Teatro Monumental Sierras una importante jornada de trabajo sobre discapacidad, que contó con la participación de intendentes, jefes comunales y autoridades de todo el Departamento Santa María.

El encuentro estuvo encabezado por el Intendente Jorge De Napoli, acompañado por el Secretario de Gobierno, Mariano Agazzi; el Subsecretario de Salud, Daniel Ledesma; la Directora de Jurisdicción de Discapacidad de Córdoba, Dra. Andrea Lardone; y Ana Ribert, coordinadora del Programa «RAIZ».

Durante el encuentro se presentaron los distintos programas disponibles para acompañar a los municipios y comunas en la implementación de políticas públicas que promuevan comunidades cada vez más inclusivas.

El intendente De Napoli, anfitrión de la jornada, destacó la labor de las instituciones locales y la importancia de fortalecer el trabajo conjunto frente al complejo contexto actual: «Es fundamental poner en agenda estos temas para estar cerca de las personas que más nos necesitan. En épocas tan difíciles, donde vemos instituciones que dejan todo con tanto amor pero sufren recortes o atrasos a nivel nacional, las redes son las que nos contienen”, expresó.

El encuentro sirvió para afianzar los lazos entre las distintas localidades del departamento y ratificar el compromiso de seguir articulando acciones directas con la Provincia para promover los derechos, la contención y el bienestar de las personas con discapacidad.