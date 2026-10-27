Más de 400 bomberos de distintos puntos del país y el exterior se convocaron en la ciudad para participar de esta exigente competencia organizada por la Asociación de Bomberos Voluntarios local. La jornada, que se llevó a cabo el domingo 25 de octubre, invitó a los participantes a medirse en destrezas, resistencia y habilidades operativas.

El evento convocó a un total de 150 equipos y contó con un destacado despliegue territorial. A nivel nacional, Alta Gracia recibió a delegaciones de Arroyito, Rosario, Etruria, Monte Cristo, Cosquín, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Allende, Saldán, General Sarmiento, Villa Ciudad de América, Río Segundo, Río Cuarto y Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Además, en esta edición participaron también Bomberos provenientes de Guatemala, dando al evento alcance internacional.

El intendente Jorge De Napoli acompañó el desarrollo de la competencia junto a funcionarios y concejales, ratificando el apoyo del Municipio al cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. Durante la jornada, se destacó la vocación de servicio de los efectivos y el orgullo que representa para Alta Gracia recibir a las delegaciones visitantes.

La competencia tiene como objetivo central promover la preparación física y el trabajo en equipo ante situaciones de emergencia. En este marco, el encuentro también se consolidó como un valioso espacio de intercambio, donde además se destacó la fuerte presencia y el rol fundamental de las mujeres bomberos en los cuarteles.