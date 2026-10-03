Tras una investigación de aproximadamente cuatro meses, efectivos de la FPA realizaron ocho allanamientos que culminaron con la desarticulación de una banda familiar dedicada a la comercialización de drogas y la detenciones de ocho personas mayores de edad (cuatro hombres y cuatro mujeres) en la ciudad de Alta Gracia.

Los procedimientos se desarrollaron en diferentes domicilios de barrio Primero de Mayo. En las viviendas, se incautaron 8.258 dosis de marihuana y 100 de cocaína, 141 plantas y seis semillas de cannabis sativa, $ 1.006.000, dos balanzas digitales y elementos relacionados al fraccionamiento de los estupefacientes.

De acuerdo con las tareas investigativas, la vivienda de la banda familiar (madre y sus tres hijos) era conocida en la zona como la casa de “Los Pitbulls” ya que la misma, contaba con varios ejemplares de esta raza para custodiar el fraccionamiento y la comercialización.

Cabe destacar que los puntos de ventas desbaratados se encontraban a metros de una cancha de futbol del barrio. Está espacio era utilizado, por los distintos clientes, para el consumo de las drogas.

Finalmente, la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno dispuso el traslado de los detenidos y la remisión de los elementos secuestrados a sede judicial por infracción a la Ley N° 23. 737.