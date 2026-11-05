El Gobierno de Alta Gracia informa a la comunidad que el día viernes 6 de noviembre no habrá actividad en dependencias municipales, en ocasión del asueto decretado por el Día del Trabajador Municipal.

En este contexto, se informa que en dicha ocasión solo se realizará la recolección de residuos en zona céntrica y avenidas principales, retomandose el cronograma habitual el día sábado. Asimismo, se informa que el próximo lunes la recolección se realizará con normalidad, mientras que el martes no habrá recolección domiciliaria en ocasión del feriado dispuesto por la visita del Papa León XIV.

Se solicita tener en cuenta esta información para preservar el orden y la higiene de la vía pública.