El encuentro que se desarrolla del 11 al 13 de noviembre, reúne a especialistas de distintas provincias argentinas y países de latinoamérica, generando un importante movimiento turístico, comercial y gastronómico de la ciudad.

Alta Gracia es sede del XXIV Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General (FAMFyG), que convoca a más de 700 médicos especialistas de distintos puntos del país y del exterior.

El encuentro cuenta con una amplia participación federal, con profesionales provenientes de provincias como Salta, Santa Cruz, Misiones, Corrientes, San Juan y Mendoza, además de delegaciones de Paraguay, México y Costa Rica.

Esta enorme convocatoria genera por estos días un intenso movimiento en la ciudad, reafirmando el perfil del Municipio como polo estratégico para el turismo de reuniones y convenciones. Según los reportes de la Dirección de Turismo, la llegada de estos cientos de visitantes ha generado un impacto directo e inmediato en la economía local. Actualmente el casco céntrico se encuentra lleno y se registra un alto nivel de ocupación hotelera, provocando un importante «derrame» que beneficia de manera directa a los sectores gastronómico, comercial y de servicios, motorizando la actividad de Alta Gracia más allá de los tradicionales fines de semana largos.

Un prestigioso encuentro de alcance nacional e internacional.

El congreso se desarrolla durante los días 11, 12 y 13 de noviembre en distintos recintos de la ciudad, utilizando de manera simultánea el Cine Teatro Monumental Sierras, la Casa de la Cultura y las instalaciones de SMATA. La organización está a cargo de FAMFyG junto a la Asociación Cordobesa de Medicina Familiar y General (ACOMFyG).

Bajo el lema «Reencontrarse con lo humano: redes, vínculos e integralidad», las jornadas proponen un espacio de intercambio y capacitación sobre los principales desafíos de la medicina general y familiar, con especial énfasis en el fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud. El programa incluye conferencias y mesas de debate sobre temáticas clave como salud mental, prevención cardiovascular, diabetes, salud sexual y reproductiva, adicciones, y la aplicación de inteligencia artificial en la medicina.

En el marco de estas jornadas, el intendente de Alta Gracia, Jorge De Napoli, participó del encuentro y acompañó a los organizadores y profesionales presentes.

Por su relevancia para la formación continua y el fortalecimiento del sistema sanitario, esta edición del congreso cuenta además con la adhesión formal de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.

La realización de este encuentro reafirma la capacidad de Alta Gracia para recibir eventos de gran convocatoria y jerarquía, fortaleciendo el turismo de convenciones como una actividad que contribuye al desarrollo económico local y amplía el movimiento turístico más allá de las temporadas y fines de semanas largos.