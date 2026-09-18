En el marco de la 3° edición de la Expo Parques Industriales Córdoba, realizada en Infinito Arena, el Viceintendente a cargo del Ejecutivo de Alta Gracia presentó el plan de expansión productiva de la ciudad. Ante un auditorio compuesto por empresarios, desarrollistas, inversores y referentes de toda la provincia, el mandatario destacó que, para el próximo año, la ciudad pasará de tener un único parque a consolidar tres polos estratégicos: dos industriales y uno logístico.

De Napoli fue parte del panel de cierre del evento, junto a los intendentes Daniel Passerini (Córdoba), Eduardo Accastello (Villa María), Claudia Acosta (Mi Granja) y Agustín Bianchini (Alicia).

Durante su intervención, el intendente a cargo remarcó que este presente no es casualidad, sino el resultado de 15 años de planificación y obras públicas ininterrumpidas. «Hace muy pocos años inauguramos el primer Parque Industrial de Alta Gracia, porque entendimos la importancia que tiene el desarrollo industrial. Y gracias a eso se empezaron a dar numerosas alianzas, que nos permitieron lograr un importante posicionamiento y nos llenó de ganas de seguir creciendo”, señaló.

Tres polos, un mismo objetivo: más desarrollo productivo y empleo local

La estrategia productiva de Alta Gracia se articula en tres grandes desarrollos, pensados para ordenar el territorio, seguir fomentando inversiones y generar trabajo genuino:

Parque Industrial PyME: De origen público y ya en pleno funcionamiento sobre la Ruta 5. Actualmente se encuentra en la etapa final para la conformación de su propio consorcio, lo que permitirá que el predio pase a ser autogestionado directamente por los dueños e inquilinos que ya operan en el lugar.

ALA Industrial: Un desarrollo de carácter público-privado que avanza a paso firme. Este segundo polo productivo también funcionará bajo la figura de consorcio, brindando nuevas hectáreas e infraestructura de primer nivel para la radicación de más empresas.

Nuevo Parque Logístico: Proyectado en la zona del actual Aeroclub de Alta Gracia, este espacio es la nueva gran apuesta para capitalizar la destacada ubicación de la ciudad, facilitando el transporte y la logística de las industrias locales y regionales en su conexión con las principales rutas provinciales y destinos.

“Alta Gracia viene trabajando muy duro y con mucho compromiso junto con el Gobierno provincial, invirtiendo en crecimiento y formación. Hoy tenemos una ciudad que está preparada, con grandes desafíos y también con oportunidades. Y el contexto ahora nos hace que redoblemos el esfuerzo y vayamos por más”, concluyó el intendente.