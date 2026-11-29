El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en barrio Parque Virrey. El sospechoso fue encontrado por la Policía en el patio trasero del domicilio, donde habría provocado daños en una ventana.

El episodio se registró el 28 de noviembre, alrededor de las 16:50, en una vivienda ubicada en calle Zabala Ortiz al 68.

Según informaron fuentes policiales, una mujer de 26 años alertó a los efectivos que una vecina le había advertido sobre el ingreso de un hombre a su propiedad y los daños ocasionados en una ventana, aparentemente con intenciones de cometer un robo.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a un joven de 21 años en el patio trasero de la vivienda. La propietaria manifestó que no había autorizado su ingreso.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado en el marco de las actuaciones correspondientes.