Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en barrio Poluyan luego de ser sorprendido trasladando una puerta que habría sido sustraída de una vivienda deshabitada.El procedimiento se concretó alrededor de las 3:07, tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto que llevaba una puerta por la vía pública.

A partir de la advertencia, efectivos policiales se dirigieron al sector de calles General Mosconi y M. Funes, donde identificaron y controlaron al hombre.

Durante el procedimiento, constataron que la abertura que transportaba habría sido sustraída momentos antes de una propiedad deshabitada de la zona.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la aprehensión del sospechoso y al secuestro del elemento, que pudo ser recuperado.

Finalmente, el procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial competente.