En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, el Colectivo Feminista de Paravachasca convocó a una movilización para este miércoles en la ciudad.

La convocatoria se realizará bajo las consignas «¡Contra el odio y las violencias, en las calles!» y «El ajuste también es violencia», con el objetivo de visibilizar los reclamos y reafirmar la organización colectiva frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres y disidencias.

La concentración está prevista para las 18 en la intersección de Deán Funes y San Lorenzo, frente al Juzgado de Violencia Familiar y de Género. Desde ese punto, las personas participantes marcharán hasta Plaza Solares.

La jornada se enmarca en una fecha de alcance internacional que busca visibilizar las desigualdades y las violencias por razones de género, así como renovar los reclamos por una vida libre de violencias.