El Gobierno de Alta Gracia, en un trabajo articulado con el Centro de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad (CeCIT), invita a comercios locales a sumarse a la iniciativa «Happy Days». Esta propuesta ofrecerá cuatro días de promociones exclusivas que se desarrollarán el 20, 21, 22 y 23 de noviembre, en simultáneo con intenso movimiento de vecinos y visitantes que se espera durante la realización del festival «Happy Birra».

La dinámica de la campaña propone que los locales adheridos ofrezcan un 30% de descuento en productos seleccionados. Estos artículos deberán estar previamente separados e identificados con la cartelería oficial que proveerá la organización. El objetivo es potenciar el recorrido por los distintos corredores comerciales de la ciudad, brindando al sector una oportunidad estratégica para visibilizar sus negocios, rotar stock y generar nuevas ventas.

Aquellos comerciantes que deseen adherir su local a los «Happy Days» tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 13 de noviembre a las 12:00 horas. La inscripción se realiza completando el formulario online disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/nDAq7y9qkr9yGfai6