Alta Gracia participó activamente de la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026), que se desarrolla en La Rural de Palermo hasta hoy, martes 29 de septiembre. La delegación local integró el espacio institucional de la Agencia Córdoba Turismo bajo la campaña provincial «Córdoba está de moda».

La comitiva municipal estuvo encabezada por el intendente Jorge De Napoli, junto al Secretario de Desarrollo Productivo, Mauro Proto, y la Directora de Turismo y Cultura, Valeria Amateis.

En este marco, la ciudad tuvo un lugar destacado en el escenario principal del predio ferial, donde expuso sus atractivos patrimoniales y naturales ante miles de visitantes y profesionales del sector. Además, como resultado del trabajo articulado con el sector hotelero local, se llevaron a cabo sorteos de estadías para promocionar de manera directa la oferta turística de la ciudad.

También se realizó la presentación de la «Ruta del Motorhome», circuito del que Alta Gracia orgullosamente también formará parte, con un espacio especialmente acondicionado para responder a las necesidades de los fanáticos de esta modalidad turística.

Por su parte, el intendente De Napoli mantuvo reuniones estratégicas con distintos actores de la industria para impulsar segmentos clave de la economía local, como el turismo de egresados y de la tercera edad, además de potenciar el circuito de golf aprovechando el enorme valor de las dos canchas de nivel internacional que posee Alta Gracia.

De cara a los próximos meses, la delegación difundió el calendario anual de la ciudad, con festivales consagrados como Happy Birra, Colectividades, Mionca y Peperina, y reforzó la promoción del turismo religioso ante la próxima visita del Papa a la provincia de Córdoba. Asimismo, se continuó fortaleciendo la difusión del turismo verde y el turismo deportivo, ejes que completan la nutrida oferta de la que Alta Gracia se enorgullece.