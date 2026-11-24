En una jornada cargada de emoción, historia y música, el Gobierno de Alta Gracia llevó adelante esta mañana el acto oficial por el 150.º aniversario del natalicio de Manuel de Falla. La ceremonia tuvo lugar en el Museo que lleva su nombre —el histórico chalet Los Espinillos, donde el compositor español residió desde 1942 hasta su fallecimiento en 1946— y reunió a autoridades, referentes culturales, vecinos y medios de prensa.

El encuentro contó con la presencia del intendente Jorge De Napoli; el secretario de Desarrollo Productivo, Mauro Proto; la directora de Turismo y Cultura, Valeria Amateis; miembros del Honorable Concejo Deliberante; las autoridades del Instituto Manuel de Falla Pedro Spinetti, Cynthia Spinetti y Francisco Caligiuri, y el equipo de trabajo del museo anfitrión.

Durante la ceremonia, se repasó el profundo vínculo entre el autor de obras universales como El amor brujo y Noches en los jardines de España y la ciudad que eligió como su último hogar. En ese marco, Candela La Spina, integrante del equipo del Museo, brindó unas sentidas palabras destacando la vigencia de su legado y el rol del espacio museístico como guardián de su memoria desde su inauguración en 1970.

Posteriormente, las autoridades municipales junto al personal del Museo procedieron al descubrimiento de una placa conmemorativa por los 150 años del nacimiento del maestro gaditano. A continuación, los representantes del Instituto Manuel de Falla descubrieron una segunda placa en homenaje a su vida y obra.

Un momento musical de excelencia

El momento artístico de la jornada estuvo a cargo de la pianista Antonella Vanetti, quien ofreció una bellísima y conmovedora interpretación de “Montañesa” —tercera de las Cuatro piezas españolas compuestas por Falla—, engalanando el homenaje con el cálido aplauso de todos los presentes y reafirmando el lugar de Alta Gracia como faro cultural y hogar eterno del gran compositor.

Un valioso aporte al patrimonio del Museo

El broche de oro de la mañana fue la donación realizada por Sebastián Sancho Pujia, quien entregó al Museo copias de fotografías históricas del propio Manuel de Falla. Las imágenes, de enorme valor documental y afectivo, fueron recuperadas del archivo personal de su abuelo, quien se desempeñaba como fotógrafo en la época en que el compositor habitaba nuestra ciudad. La donación fue recibida por el intendente Jorge De Napoli, quien subrayó con gran emoción el valor de este gesto de la familia Pujia, invitando a seguir construyendo entre todos el sello que enorgullece a la ciudad como tierra de cultura viva.

Luego del acto protocolar, el Licenciado Sebastián Sancho Pujia brindó una conferencia titulada “Manuel De Falla en Alta Gracia: Imágenes de un legado”, con la participación de la Doctora Mónica Gúdemos, referente especializada en la temática y que viene acompañando todas las actividades en el marco del “Mes De Falla 150º Aniversario”.