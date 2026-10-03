Este viernes 2 de octubre, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad celebrado ayer 1 de octubre, Alta Gracia vivió una jornada inolvidable con la gran celebración del Día del Jubilado. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Club Colón y reunió a más de 400 jubilados y jubiladas de la ciudad.

Desde el mediodía, los presentes compartieron un cálido almuerzo, sorteos y momentos de gran emoción. La jornada festiva contó con la presentación en vivo del grupo «Los Ferrari», que le puso música y ritmo a la tarde, convirtiendo la propuesta en un verdadero espacio de encuentro y disfrute.

El evento contó con la participación del Secretario de Gobierno, Mariano Agazzi, y el acompañamiento del Ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres, junto a autoridades municipales y concejales, que vivieron el festejo compartiendo de cerca con los agasajados.

La pista de baile se llenó de vida, risas y anécdotas, en una tarde especialmente dedicada a agasajar a los adultos mayores, a honrar toda una vida de trabajo y esfuerzo, y a celebrar su presente, ratificando que siguen siendo un pilar fundamental en el corazón de la comunidad.

Esta iniciativa se suma a las distintas políticas públicas y acciones permanentes que el Municipio lleva adelante para acompañar a los adultos mayores y contribuir a su integración y bienestar.