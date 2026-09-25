En el marco del Día del Visitante (sábado 26) y el Día Internacional del Turismo (domingo 27), llega un fin de semana con propuestas especiales para recorrer, conocer y disfrutar de los encantos de la ciudad en el inicio de la primavera.

Como primer atractivo de esta doble celebración, durante todo el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, todos los museos municipales tendrán entrada totalmente gratuita, invitando a vecinos y turistas a redescubrir el enorme patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

Además, el día sábado 26 se llevará a cabo una actividad gratuita, guiada, para disfrutar al aire libre, organizada de manera conjunta entre la Municipalidad de Alta Gracia y el Centro de Comercio local (CeCIT).

Se trata de un City Tour Histórico, recorrido que abarcará el Barrio Pellegrini, distintos museos, el Santuario de la Virgen de Lourdes, el Paseo de la Cisterna y el Museo de la Estancia Jesuítica. Habrá dos salidas (a las 15:00 y a las 17:00 horas) desde el icónico Reloj Público. Los cupos son limitados, para solicitar más información y asegurar su lugar, los interesados deben comunicarse al WhatsApp 3547-311885.