La Municipalidad de Alta Gracia informa que el sábado 12 de septiembre, personal de la Guardia Local, dependiente de la Secretaría General y de Prevención, encontró una bicicleta marca Venzo, rodado 29, que se hallaba oculta y abandonada.

El hallazgo se produjo gracias a un aviso recibido a través del programa “Ojos en Alerta”, mediante el cual un vecino alertó sobre movimientos sospechosos en la zona de la Costanera Norte.

Tras patrullar el sector y dar con el rodado, el personal procedió a retirarlo y entregarlo a la Policía de Córdoba para la correspondiente intervención de la Unidad Judicial. Se difunde esta información con el objetivo de dar con el legítimo propietario para que pueda gestionar su recuperación.

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