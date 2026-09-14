La Municipalidad de Alta Gracia informa que el sábado 12 de septiembre, personal de la Guardia Local, dependiente de la Secretaría General y de Prevención, encontró una bicicleta marca Venzo, rodado 29, que se hallaba oculta y abandonada.

El hallazgo se produjo gracias a un aviso recibido a través del programa “Ojos en Alerta”, mediante el cual un vecino alertó sobre movimientos sospechosos en la zona de la Costanera Norte.

Tras patrullar el sector y dar con el rodado, el personal procedió a retirarlo y entregarlo a la Policía de Córdoba para la correspondiente intervención de la Unidad Judicial. Se difunde esta información con el objetivo de dar con el legítimo propietario para que pueda gestionar su recuperación.