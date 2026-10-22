El intendente Jorge De Napoli supervisó los trabajos de llenado con hormigón de la platea sobre la que se instalarán los nuevos boxes de separación de residuos en el Centro Integral de Saneamiento Ambiental (CISA), ubicado en el sector sur de la ciudad.

El proyecto, que ya cuenta con su correspondiente Licencia Ambiental tras haber cumplido con todos los estudios requeridos, representa un paso clave en la consolidación de la política municipal de economía circular y gestión de residuos.

Cabe destacar que el CISA funciona de manera complementaria a la Planta Municipal de Acopio de Italia 440 (en Barrio Cámara), donde la Cooperativa ReUsar viene realizando un trabajo con un destacable impacto positivo en la recuperación de reciclables, en articulación con Puntos Verdes y otros programas vigentes, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía circular y la gestión responsable de los residuos sólidos urbanos.

En el caso puntual del CISA, los nuevos boxes de separación permitirán ampliar la capacidad del sistema y recibir aquellos materiales que no se procesan en barrio Cámara, tales como escombros, electrodomésticos grandes, cubiertas de automóviles, residuos de jardín, entre otros.

En esta etapa, las obras avanzan con la construcción de seis boxes de 4×5 metros destinados exclusivamente a la separación de los residuos secos que arriban al predio. El diseño técnico incluye una plataforma con canaleta de contención de derrames y un módulo totalmente cerrado para resguardar el papel y el cartón de las inclemencias del clima.

Cabe señalar que el CISA se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 a 18hs, los días sábados es de 8 a 18hs. invitándose a los vecinos a llevar directamente al complejo aquellos residuos que no son recolectados por el servicio domiciliario, en Puntos Verdes ni procesados en la Planta de Acopio de barrio Cámara.

De esta manera, el Gobierno de Alta Gracia continúa trabajando en fortalecer su red de infraestructura verde junto al trabajo coordinado con cooperativas locales y con el compromiso activo de una ciudadanía que es parte fundamental del desarrollo y la implementación de estas políticas ambientales.