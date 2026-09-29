Un adolescente de 17 años fue detenido durante la noche del lunes 28 de septiembre. El hecho ocurrió alrededor de las 20, en la intersección de calle José Hernández y avenida Libertador, donde personal de la Patrulla Preventiva se hizo presente tras recibir un aviso sobre una riña entre tres hombres.

Al arribar, los efectivos observaron que dos de los involucrados agredían físicamente a un tercero, mientras que el restante se dio a la fuga al advertir la presencia policial.

En el lugar intervino un móvil de Vittal, cuyo personal asistió a un joven de 23 años, quien presentaba un corte en el pómulo izquierdo.

Finalmente, los efectivos procedieron a la aprehensión de un adolescente de 17 años. El procedimiento quedó a disposición de la autoridad judicial competente.