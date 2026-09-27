El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio en términos desestacionalizados y 1,4% interanual, según los últimos datos disponibles del Indec.

La economía argentina sumó una nueva señal de alerta, ya que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 2,9% en julio frente a junio en términos desestacionalizados y 1,4% interanual, según los últimos datos disponibles del Indec.

El número adquiere mayor relevancia porque la entidad ya informó que el Producto Interno Bruto (PBI) retrocedió 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente al primero. Aunque todavía se encuentra 2% por encima del mismo período del año pasado, los resultados instalan la pregunta de qué tan cerca está la economía de una recesión.

Recesión a la vista

Algunos afirman que hay más de un 80% de probabilidades de que esto ocurra: el Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella estimó en agosto una probabilidad del 82% de ingresar en una fase recesiva durante los próximos seis meses. La recesión implica la contracción generalizada de la actividad junto con la producción, el consumo, la inversión y, como consecuencia, el empleo.

Para que la economía se considere en recesión, técnicamente tienen que existir dos –o algunos consideran tres– trimestres consecutivos de caída del PIB desestacionalizado.

El antecedente inmediato para la gestión actual se produjo entre fines de 2023 y principios de 2024, cuando la actividad acumuló varios trimestres de contracción antes de iniciar una recuperación. Esa mejora comenzó a perder fuerza durante 2026: el PIB creció 0,7% en el primer trimestre, cayó 0,6% en el segundo y julio abrió el tercero con una baja mensual del EMAE de 2,9%.

Fuente: NA