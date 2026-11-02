El dato fue revelado por el Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro. «Nunca tuvimos una cifra semejante», expresaron.

El Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» de La Casa del Encuentro reveló que en los primeros diez meses del año hubo 240 víctimas fatales de violencia de género y alertó, particularmente, que en octubre se cometieron 43 femicidios, lo que representa uno cada 17 horas.

Detalla el informe que hubo además 465 tentativas de femicidio entre enero y octubre, 207 femicidios vinculados de mujeres y niñas, 24 femicidios vinculados de varones y niños, y nueve trans travesticidios.

Consecuencia de estos crímenes, 282 hijas e hijos quedaron sin madre, el 54% de los cuales son personas menores de edad.

Asimismo, precisa el informe que el 55% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas; mientras que el 66% de los crímenes se cometió en el hogar de la víctima, ratificando la idea de que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor.

«Desde que realizamos estos informes (2008) nunca tuvimos una cifra semejante; no nos asombra, nos DUELE», expresan desde La Casa del Encuentro, respecto de la estadística de octubre.

«La negación de la violencia de género, la eliminación de políticas públicas, la falta de presupuesto, la ausencia de un organismo rector especializado en la temática y el incumplimiento de las leyes forman una combinación que arrasa con las vidas de mujeres, niñas/os y diversidades«, completan, dando cuenta de la relación directa entre la inacción del Estado y el incremento de los femicidios.

En ese marco, exigen el cumplimiento efectivo de las siguientes leyes: 26.485 de Violencia de Género; Ley Micaela 27.499; la Ley 27.452 de Reparación Económica “Brisa”; la Ley 27.210 del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas; y la Ley 26.364 de Trata.

«Queremos un Estado que no ignore, que actúe y no destruya; un Poder Judicial con perspectiva de género que trabaje en la protección de quienes denuncian, medios de comunicación capacitados que pongan en contexto cada femicidio y una sociedad que entienda que la violencia no es algo que les pasa a los otros/as ni pertenece al ámbito privado», manifiestan desde La Casa del Encuentro, remarcando que «es un problema social que nos involucra», ya que «la violencia de género es multicausal» y que «para erradicarla el trabajo debe ser interdisciplinario y federal».

«No naturalicemos las violencias: no son solo datos, detrás de cada víctima hay cientos de víctimas colaterales. La violencia de género es un tema de Derechos Humanos y no de inseguridad. Defendamos nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias», concluye la publicación.

Fuente: LNM