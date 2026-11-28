El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el sector de la sala de espera del centro de salud. El hombre de 25 años mantenía una discusión con su pareja, quien cursa un embarazo, y habría reaccionado de manera agresiva ante la intervención policial.

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada de este sábado 28 de noviembre en el Hospital Regional Arturo Illia de Alta Gracia, tras protagonizar un episodio de violencia familiar.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de la 1:49, cuando personal policial que cumplía servicio adicional en el establecimiento solicitó colaboración ante una situación conflictiva registrada en el sector de la sala de espera.

Según se informó, el hombre mantenía una discusión con su pareja, quien cursa un embarazo. Al intervenir los efectivos, el sujeto habría adoptado una actitud sumamente agresiva, tanto hacia la mujer como hacia el personal policial.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría local.

El hecho quedó a disposición de la autoridad judicial competente.