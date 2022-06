Advierten sobre un mensaje de WhatsApp que pide datos al usuario

Se trata de un mensaje de WhatsApp que se hace pasar por una línea de consultas referidas a la colocación de 3º y 4º dosis de vacuna de covid. Al recibirlo, el usuario debe responder, donde se le irá pidiendo diversos datos personales. Este tipo de mensajes es falso, ya que ninguna cartera sanitaria pide datos referentes a la vacuna.

Los mensajes falsos de WhatsApp siguen siendo una moneda corriente si de estafas y mensajes falsos se trata.

En las últimas horas se viralizó un mensaje vía la red social de mensajería a nombre del Ministerio de Salud (con una imagen de perfil de la app CuidAr) que dice ser una línea exclusiva de consultas con respecto a la colocación de 3º y 4º dosis de vacuna contra el coronavirus.

Al recibir este mensaje, el usuario debe responder acorde a lo que «desea» hacer a continuación: ya sea, recibir más información sobre la supuesta vacuna, si se trata de un error, o si tiene dudas. Luego, al contestar, quien se encuentra del otro lado de la línea pediría al usuario ciertos datos personales.

Cabe destacar que ninguna cartera sanitaria, ni entidad bancaria, pide datos personales vía WhatsApp y, en este caso, la colocación de las vacunas contra el coronavirus es sin turno.

El mensaje completo:

ESTE ES UN MENSAJE AUTOMÁTICO

Estimado

Esta es la línea de atención exclusiva para consultas referidas a la 3° dosis y 4° dosis de refuerzo

Población priorizada: Mayores de 50 años vacunados con Sinopharm y AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, Moderna personas mayores de 18 años con compromiso inmunológico.

Vacuna asignada: Astrazeneca

Periodo interdosis: 8 semanas aproximadamente

El turno estará vigente por 15 días.

TODA LA CIUDADANIA RECIBIRA UNA VACUNA DE REFUERZO; Los turnos se asignarán a partir de Diciembre, comenzando con el personal de Salud

Si recibió un turno y cree que es un error, escriba ERROR

Si no recibió un turno y quiere consultar si le corresponde recibirlo, escriba DUDA

Si tiene un problema relacionado con el sistema (está mal inscrito, lejanía de turno, vacunación domiciliaria, elección de tercera dosis, etc), escriba OTRO

Si necesita información general escriba INFO

Si no requiere hacer otra consulta escriba FIN

El horario de atención es de 9 a 18 hs. Solo llamadas