Un estudio científico plantea la necesidad de evaluar integralmente la cuenca antes de avanzar con la obra proyectada por el Gobierno de Córdoba. La intervención contempla modificar 14,6 kilómetros del cauce, entre los puentes de las rutas provinciales 5 y 36, y podría generar cambios en la dinámica del río, la erosión y el transporte de sedimentos.

La obra de rectificación del río Anisacate, proyectada por el Gobierno de Córdoba en el Valle de Paravachasca, abrió interrogantes sobre sus posibles consecuencias ambientales e hidráulicas. Una investigación científica elaborada por la doctora Alicia Barchuk advierte sobre la necesidad de realizar estudios integrales que permitan conocer los efectos de la intervención y evitar que una solución localizada pueda trasladar riesgos hacia otras comunidades.

El proyecto provincial, denominado “Sistematización y readecuación del cauce del río Anisacate”, contempla intervenir aproximadamente 14,6 kilómetros, entre los puentes de las rutas provinciales 5 y 36, en el departamento Santa María. La propuesta incluye modificar el trazado actual para hacerlo menos sinuoso, con excavaciones estimadas en 433.394,54 metros cúbicos y un ancho de fondo de cauce cercano a los 20 metros.

En su análisis, Barchuk sostiene que el río debe entenderse como un sistema natural interconectado, en el que intervienen el cauce, las márgenes, la planicie de inundación, los afluentes, los sedimentos y la vegetación. En ese sentido, advierte que una modificación importante de su recorrido podría alterar la pendiente y la energía del agua, modificar el transporte de sedimentos y favorecer procesos de erosión, profundización del lecho o acumulación de materiales en otros sectores.

La investigación aclara que estos escenarios representan posibles respuestas del sistema fluvial que requieren ser estudiadas y no constituyen una afirmación de que necesariamente vayan a producirse ni una estimación de futuras inundaciones.

Los sectores que requieren mayor atención

El estudio también incorpora un análisis multicriterio que identificó 5,52 kilómetros cuadrados de coincidencia en las categorías de susceptibilidad alta y muy alta entre dos escenarios de evaluación.

Asimismo, dentro de una franja de 300 metros alrededor del tramo previsto para la intervención, esas categorías representan el 67,04 % del área en uno de los modelos y el 51,33 % en el otro.

Estos resultados ponen de manifiesto que el área que debe considerarse para evaluar los efectos de la obra supera ampliamente el cauce actual. Sin embargo, el documento aclara que los porcentajes identificados no significan que toda esa superficie vaya a inundarse.

Como antecedente, la investigación recupera episodios de crecientes repentinas y modificaciones en la dinámica del río, entre ellos lo ocurrido en Costa Azul durante la secuencia de crecidas de 1992 y 1993. En aquella oportunidad, el corte de un meandro fue seguido por cambios en el recorrido del agua, una intensa erosión de las márgenes y la destrucción de viviendas.

Los antecedentes técnicos también señalaron la posibilidad de que los procesos de inestabilidad se extendieran hacia sectores ubicados aguas abajo, entre ellos Dique Chico.

Si bien el corte natural de un meandro no es equivalente a una rectificación planificada mediante una obra de ingeniería, el episodio constituye una referencia local que, según el estudio, debe ser considerada al momento de evaluar las consecuencias de modificar el trazado del río.

La importancia de evaluar toda la cuenca

Entre las principales recomendaciones, el trabajo plantea la necesidad de realizar modelaciones hidráulicas para distintos escenarios de crecida, estudios sobre transporte de sedimentos y análisis de estabilidad de las márgenes antes de ejecutar una rectificación continua.

También considera fundamental ampliar el área de evaluación e incorporar específicamente a Costa Azul, Dique Chico, las confluencias de los cursos de agua y los sectores ubicados aguas abajo, en dirección a Despeñaderos.

En este contexto, la investigación advierte que las dimensiones previstas para el nuevo cauce, incluido su ancho de fondo, no son suficientes por sí solas para garantizar que no se produzcan desbordes o modificaciones perjudiciales en otros tramos.

Finalmente, el documento propone complementar cualquier intervención con medidas de gestión integral de la cuenca, como el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, el ordenamiento territorial, la protección puntual de las márgenes, la conservación de espacios para la movilidad natural del río, la recuperación de la vegetación ribereña y la retención distribuida de los excedentes de agua de lluvia.

El planteo central es que las obras destinadas a reducir el riesgo hídrico deben contemplar el comportamiento integral del río y sus alrededores. El desafío, sostiene la investigación, es proteger a las poblaciones del Valle de Paravachasca sin generar nuevas situaciones de vulnerabilidad ni trasladar las consecuencias de una intervención hacia otras localidades y comunidades.